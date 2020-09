Il Trono di Spade: la Montagna è diventato papà, ecco le prime foto del figlio (Di lunedì 28 settembre 2020) Hafþór Júlíus Björnsson, l'interprete della Montagna in Il Trono di Spade, è diventato per la seconda volta padre e l'attore ha ora condiviso le prime foto del figlio. Hafþór Júlíus Björnsson, l'interprete della Montagna nella serie Il Trono di Spade, ha annunciato ufficialmente di essere diventato padre condividendo online le prime foto del figlio. L'attore ha inoltre raccontato i dettagli del parto e condiviso la sua incredibile gioia nell'accogliere il nuovo membro della famiglia. Lo sportivo, che era stato scelto per il ruolo dell'imponente Montagna nella serie ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 settembre 2020) Hafþór Júlíus Björnsson, l'interprete dellain Ildi, èper la seconda volta padre e l'attore ha ora condiviso ledel. Hafþór Júlíus Björnsson, l'interprete dellanella serie Ildi, ha annunciato ufficialmente di esserepadre condividendo online ledel. L'attore ha inoltre raccontato i dettagli del parto e condiviso la sua incredibile gioia nell'accogliere il nuovo membro della famiglia. Lo sportivo, che era stato scelto per il ruolo dell'imponentenella serie ...

not_Jaywilliams : @nox_2793 E sprecare energia elettrica? Suggerisco il metodo trono di Spade, se dovesse patire qualche secondo in p… - 107DELPIERISTA : @NetflixIT Matrix , il signore degli anelli , Harry Potter , il trono di spade.. - KarimKarabu : @Carioca80930840 @MichelaMgl @Curenna In effetti anche R.R.Martin l'ha usata nella raccolta di racconti, prequel de… - eleprue : #IlTronoDiSpade, a novembre il cofanetto di #GameOfThrones nella limited deluxe steelbook edition in 4K Ultra HD ?? - linktavia3 : non ho mai cambiato tante opinioni mentre guardavo una serie come le ho cambiate per il trono di spade -