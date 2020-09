Il Sultano Erdogan muove i tagliagole jihadisti sul fronte armeno (Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo il Rojava, dopo la Libia, come in macabro Risiko planetario, il 'Sultano' di Ankara sposta le sue milizie di tagliagole nel Caucaso, diventato il nuovo terreno di scontro tra Turchia e Russia. I ... Leggi su globalist (Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo il Rojava, dopo la Libia, come in macabro Risiko planetario, il '' di Ankara sposta le sue milizie dinel Caucaso, diventato il nuovo terreno di scontro tra Turchia e Russia. I ...

Secondo l'ambasciatore armeno in Russia, la Turchia avrebbe trasferito circa 4.000 miliziani dai distretti settentrionali della Siria all'Azerbaigian. Gli stessi autori dei crimini contro i curdo-siri ...

Sono ormai passati 4 anni dal golpe vero o presunto che sia del 2016 in Turchia, ufficialmente presentato come un fallito colpo di Stato messo in atto dalla rete gulenista ma più probabilmente ideato ...

