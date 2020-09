Il satellite Seosat-Ingenio pronto per l`invio a Kourou (Di lunedì 28 settembre 2020) Lo scorso 24 settembre, il satellite ottico spagnolo per l`Osservazione della Terra, Seosat-Ingenio, ha iniziato il suo viaggio dalla base aerea di Torrejón a Madrid (Spagna) verso Kourou, per il lancio su un razzo VEGA. Seosat, acronimo di satellite per l`Osservazione della Terra spagnolo, è un satellite ottico ad alta risoluzione, dedicato all`uso civile, che verrà posizionato in orbita a un`altitudine di 670 chilometri con un lancio previsto per il 18 novembre 2020. Seosat-Ingenio è un Progetto del Ministero della Scienza e dell`Innovazione nell`ambito della strategia nazionale della Spagna, guidato da una delegazione delCentro per lo Sviluppo Tecnologico Industriale (CDTI), che si assume anche i costi del ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 28 settembre 2020) Lo scorso 24 settembre, ilottico spagnolo per l`Osservazione della Terra,, ha iniziato il suo viaggio dalla base aerea di Torrejón a Madrid (Spagna) verso, per il lancio su un razzo VEGA., acronimo diper l`Osservazione della Terra spagnolo, è unottico ad alta risoluzione, dedicato all`uso civile, che verrà posizionato in orbita a un`altitudine di 670 chilometri con un lancio previsto per il 18 novembre 2020.è un Progetto del Ministero della Scienza e dell`Innovazione nell`ambito della strategia nazionale della Spagna, guidato da una delegazione delCentro per lo Sviluppo Tecnologico Industriale (CDTI), che si assume anche i costi del ...

