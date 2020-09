Il rider Yiftalem primo Rls italiano: “Noi rischiamo ogni giorno, senza tutele né diritti” (Di lunedì 28 settembre 2020) Yiftalem Parigi, 21 anni, rider da quando è diventato maggiorenne, è il primo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls), in un mestiere tanto poco tutelato quanto soggetto a continui rischi quotidiani. “Appena due settimane fa un visto di persona un mio collega tamponato da un’auto, per fortuna senza conseguenze di rilievo. Però qualcuno finisce in ospedale, e tanti altri si rialzano e ripartono per le consegne anche se hanno preso una brutta botta. Ora chiederò subito un incontro alla … Continua L'articolo Il rider Yiftalem primo Rls italiano: “Noi rischiamo ogni giorno, senza tutele né ... Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 28 settembre 2020)Parigi, 21 anni,da quando è diventato maggiorenne, è ilrappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls), in un mestiere tanto poco tutelato quanto soggetto a continui rischi quotidiani. “Appena due settimane fa un visto di persona un mio collega tamponato da un’auto, per fortunaconseguenze di rilievo. Però qualcuno finisce in ospedale, e tanti altri si rialzano e ripartono per le consegne anche se hanno preso una brutta botta. Ora chiederò subito un incontro alla … Continua L'articolo IlRls: “Noiné ...

