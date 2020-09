Il Recovery plan sarà il motore della crescita. Conte: “Il piano di ripresa e resilienza non è in ritardo. Abbiamo la possibilità di progettare il rilancio dell’Italia” (Di lunedì 28 settembre 2020) “Questo programma europeo ci consente di poter disporre di risorse finanziarie aggiuntive, siamo quindi nella condizione di programmare il superamento delle criticità che ancora registriamo. Il piano di ripresa e resilienza dovrà costituire il motore della crescita. Dobbiamo accrescere la dotazione di infrastrutture, per incrementare le attività di ricerca e sviluppo, per ridurre il divario digitale”. E’ quanto ha detto il premier, Giuseppe Conte, intervenendo alla celebrazione dei 100 anni di Confagricoltura parlando del Recovery plan. “Sulla stampa si sta sviluppando un dibattito fuorviante – ha aggiunto il presidente del Consiglio -, le preoccupazioni sono infondate, il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) “Questo programma europeo ci consente di poter disporre di risorse finanziarie aggiuntive, siamo quindi nella condizione di programmare il superamento delle criticità che ancora registriamo. Ildidovrà costituire il. Dobbiamo accrescere la dotazione di infrastrutture, per incrementare le attività di ricerca e sviluppo, per ridurre il divario digitale”. E’ quanto ha detto il premier, Giuseppe, intervenendo alla celebrazione dei 100 anni di Confagricoltura parlando del. “Sulla stampa si sta sviluppando un dibattito fuorviante – ha aggiunto il presidente del Consiglio -, le preoccupazioni sono infondate, il ...

Spiega il ministro: "Sulla base delle ultime interlocuzioni con la Commissione Ue, a fronte di una quota nella nostra parte italiana del Recovery Plan di circa 65 quasi 70 miliardi di aiuti, avremo co ...

Roma - Il governo, poco prima dello scoppio della pandemia, "aveva presentato un Piano per il Sud fino al 2030" che è "ancora attuale e per certi versi ancora di più per investimenti programmati e met ...

