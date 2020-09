Il Presidente dell’Inps si difende dalle accuse di essersi ‘alzato’ lo stipendio. (Di lunedì 28 settembre 2020) di Redazione. Il Presidente dell’Inps Pasquale Tridico sulla ‘Stampa’ si difende dalle accuse di questi giorni sul fatto di essersi ‘alzato’ lo stipendio (da 62mila a 150mila euro annui) con effetto retroattivo e a chi lo invita a dimettersi risponde: “Non ci penso proprio, essendo false tutte le accuse perché dovrei? Sono sconvolto, mi stanno … Leggi su freeskipper (Di lunedì 28 settembre 2020) di Redazione. Ildell’Inps Pasquale Tridico sulla ‘Stampa’ sidi questi giorni sul fatto di‘alzato’ lo(da 62mila a 150mila euro annui) con effetto retroattivo e a chi lo invita a dimettersi risponde: “Non ci penso proprio, essendo false tutte leperché dovrei? Sono sconvolto, mi stanno …

matteosalvinimi : ?? Il presidente dell’Inps si raddoppia lo stipendio? Incredibile arroganza, vergognosa irresponsabilità. In qualunq… - NicolaPorro : Un presidente dell'Inps può essere pagato 160k l'anno? certo che sì. Ma occorrerebbe spiegarlo al M5S che lo ha nominato. #Tridico - AlbertoBagnai : Io non farei il presidente dell’INPS perché so di non saperlo fare e a differenza dei 5% non ho mai considerato gli… - maestri : RT @VenezianiMar: Lo scandalo non è il raddoppio dello stipendio del presidente dell’Inps né la sua entità, adeguata all’incarico. Ma l’ipo… - cialtronix : RT @Teresat14547770: la decisione di aumentare lo stipendio del presidente dell’Inps sia stata presa a gennaio 2019, quando al governo c’er… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidente dell’Inps Tridico, stipendio raddoppiato (con effetto retroattivo) Corriere della Sera