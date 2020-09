Il presidente Asi Barone | “Una Giunta di alto spessore | il Sannio ne beneficerà”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Unadicon la quale la Campania e ilpotranno ambire a nuovi grandi traguardi”. Così Luigidel Consorzio Asi di Benevento e consigliere Ficei con delega a Sud e Zes, commenta le nomine con cui il Governatore Vincenzo De Luca ha di fatto ridisegnato il nuovo esecutivo di Palazzo Santa Lucia. “I miei complimenti – prosegue– alDe Luca per la celerità e la qualità che hanno caratterizzato le nomine della nuovaregionale. Segno che si intende continuare a lavorare per la Campania e per la crescita delle aree interne. Un rinnovato impegno che non può che vederci soddisfatti e ottimisti ...