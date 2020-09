Il Paradiso delle Signore 5 anticipazioni: ci siamo, NICOLETTA torna il 2 ottobre (Di lunedì 28 settembre 2020) Storia tormentata quella riguardante il triangolo amoroso che sta tenendo banco dai primissimi episodi: stiamo parlando di Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker), Ludovica Brancia (Giulia Arena) e NICOLETTA Cattaneo (Federica Girardello). Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci informano infatti di un inaspettato ritorno e di un colpo di scena che, a quanto pare, farà sì che il giorno delle nozze tra Riccardo la giovane Brancia possa non concretizzarsi affatto.Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni dal 4 al 9 ottobre 2020La fiction daily di Rai 1 ci mostrerà quindi una Ludovica infastidita nello scoprire del ritorno a breve di NICOLETTA a Milano, non tanto per la sua presenza ma per la motivazione che la ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 28 settembre 2020) Storia tormentata quella riguardante il triangolo amoroso che sta tenendo banco dai primissimi episodi: stiamo parlando di Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker), Ludovica Brancia (Giulia Arena) eCattaneo (Federica Girardello). Lede Ilci informano infatti di un inaspettato ritorno e di un colpo di scena che, a quanto pare, farà sì che il giornonozze tra Riccardo la giovane Brancia possa non concretizzarsi affatto.Leggi anche: IL SEGRETO,dal 4 al 92020La fiction daily di Rai 1 ci mostrerà quindi una Ludovica infastidita nello scoprire del ritorno a breve dia Milano, non tanto per la sua presenza ma per la motivazione che la ...

