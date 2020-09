Il New York Times ha scoperto che Trump non ha pagato le tasse per anni (Di lunedì 28 settembre 2020) (foto: Joshua Roberts/Getty Images)Investimenti sbagliati, aziende in rosso, conflitti di interesse e soprattutto tasse non pagate per anni. È quanto ha scoperto il New York Times con un’inchiesta riguardante uno dei temi più annosi e discussi della politica americana recente: le dichiarazioni dei redditi di Donald Trump. Lo scoop porta alla luce dettagli che l’ex tycoon per anni ha cercato di nascondere (nonostante, come consuetudine politica vorrebbe, il suo incarico richieda la massima trasparenza sul proprio status finanziario per evitare che ci siano possibili sospetti di conflitti di interessi). Il presidente si è sempre rifiutato di produrre i suoi tax returns benché ci siano state richieste da parte del Congresso e ... Leggi su wired (Di lunedì 28 settembre 2020) (foto: Joshua Roberts/Getty Images)Investimenti sbagliati, aziende in rosso, conflitti di interesse e soprattuttonon pagate per. È quanto hail Newcon un’inchiesta riguardante uno dei temi più annosi e discussi della politica americana recente: le dichiarazioni dei redditi di Donald. Lo scoop porta alla luce dettagli che l’ex tycoon perha cercato di nascondere (nonostante, come consuetudine politica vorrebbe, il suo incarico richieda la massima trasparenza sul proprio status finanziario per evitare che ci siano possibili sospetti di conflitti di interessi). Il presidente si è sempre rifiutato di produrre i suoi tax returns benché ci siano state richieste da parte del Congresso e ...

