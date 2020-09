Il napoletano Giustino nella storia del tennis: vince al Roland Garros in 6 ore e 5 minuti (Di lunedì 28 settembre 2020) Due giorni, un’interruzione per pioggia, 6 ore e 5 minuti. Lorenzo Giustino da Napoli, anni 29, numero 157 del mondo, ha vinto la sua prima partita in un tabellone principale di uno Slam. Lo ha fatto al Roland Garros, battendo il francese Corentin Moutet 06 76 76 26 18-16. Un dramma sportivo epico. Si tratta del match più lungo mai giocato da un italiano in un torneo del Grande Slam. Il vecchio record apparteneva a Omar Camporese (5 ore e 11 minuti contro Boris Becker al terzo turno dell’Australian Open del 1991). Il secondo nella storia del torneo parigino, dopo Santoro-Clement del 2004 durato 6 ore e 33 minuti. L’ottavo per durata nella storia del tennis. Il quinto set ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 settembre 2020) Due giorni, un’interruzione per pioggia, 6 ore e 5. Lorenzoda Napoli, anni 29, numero 157 del mondo, ha vinto la sua prima partita in un tabellone principale di uno Slam. Lo ha fatto al, battendo il francese Corentin Moutet 06 76 76 26 18-16. Un dramma sportivo epico. Si tratta del match più lungo mai giocato da un italiano in un torneo del Grande Slam. Il vecchio record apparteneva a Omar Camporese (5 ore e 11contro Boris Becker al terzo turno dell’Australian Open del 1991). Il secondodel torneo parigino, dopo Santoro-Clement del 2004 durato 6 ore e 33. L’ottavo per duratadel. Il quinto set ...

