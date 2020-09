Il Museo Navale di Roma al Tevere Day

(Di lunedì 28 settembre 2020) Domenica 4 ottobre dalle 13:00 alle 14:30 a Ponte Sisto, sarà presentato al pubblico il progetto deldie la sua storia. Il, progettato dall’ingegnere Giorgio Biuso, troverà spazio a Porta Portese e si animerà tra sale espositive e le vasche deldove non solo si potranno ammirare, nella loro realtà, le nostre unità navali ma ci si potrà immergere in una narrazione suggestiva che inizierà dall’elemento mare, attraverserà l’arte della navigazione fino ad arrivare all’utilizzo della realtà virtuale come strumento di simulazione di azioni di guerra. Luogo di conservazione e valorizzazione per eccellenza, ildiventerà anche un polo di promozione culturale con ...

