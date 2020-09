Il ministro Speranza: 'Nel mondo sono morte per il Covid un milione di persone, dobbiamo essere responsabili' (Di lunedì 28 settembre 2020) In Italia la situzione dei contagi è in crescita ma ancora sotto controllo. Il ministro della Salute Robero Speranza ha affermato oggi: "Un milione di persone hanno perso la vita per il Covid in tutto ... Leggi su globalist (Di lunedì 28 settembre 2020) In Italia la situzione dei contagi è in crescita ma ancora sotto controllo. Ildella Salute Roberoha affermato oggi: "Undihanno perso la vita per ilin tutto ...

Ha preso il via sabato l’assise annuale dei medici internisti. Speranza: “Le esperienze nei reparti di medicina interna occasione per un approccio di cura multidisciplinare”. Sileri: “Accertamenti dia ...

Coronavirus, Ricciardi: “Lazio e Campania a rischio”

Walter Ricciardi, professore e consigliere della Salute del ministro Roberto Speranza, è stato intervistato da La Stampa e ha parlato del Coronavirus, lanciando un allarme molto forte per il Lazio e p ...

