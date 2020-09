Il Milan si gode Brahim Diaz: “Chi ben comincia…” (Di lunedì 28 settembre 2020) Ha già stregato tutti, col suo passo veloce e la sua capacità realizzativa. Brahim Diaz è il nuovo gioiellino in casa Milan. Sua la rete del 2-0 di ieri a Crotone. Primo gol in maglia rossonera alla sua terza presenza; la prima da titolare. Ecco perché la squadra lo ha celebrato con un tweet: “Chi ben comincia… Primo gol alla prima da titolare per Diaz”. First start, first goal @Brahim starting as he means to go on Chi ben comincia… Primo gol alla prima da titolare per Díaz #SempreMilan #CrotoneMilan pic.twitter.com/fYmDsiKWb3 — AC Milan (@acMilan) September 28, 2020 Foto: Twitter Milan L'articolo Il Milan si gode ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 settembre 2020) Ha già stregato tutti, col suo passo veloce e la sua capacità realizzativa.è il nuovo gioiellino in casa. Sua la rete del 2-0 di ieri a Crotone. Primo gol in maglia rossonera alla sua terza presenza; la prima da titolare. Ecco perché la squadra lo ha celebrato con un tweet: “Chi ben comincia… Primo gol alla prima da titolare per”. First start, first goal @starting as he means to go on Chi ben comincia… Primo gol alla prima da titolare per Díaz #Sempre#Crotonepic.twitter.com/fYmDsiKWb3 — AC(@ac) September 28, 2020 Foto: TwitterL'articolo Ilsi...

ildumba : Il ritorno della santa alleanza politica Juventus Milan Si gode - riccardolocont3 : @EmanueleBottoni Mister, Pirlo non gode della mia simpatia, ma non ha fatto nulla di diverso da Seedorf Brocchi Inz… - VivaLaPino : Molte volte neanche la Juventus gode di questa stampa amica come succede al Milan. - femfightartists : AVERARDO CIRIELLO. Cover art for 'Lucifera: 'Tra i due litiganti il terzo... gode!', Edizione Ediperiodici (Nr. 40,… - sportli26181512 : Sportmediaset - Milan, vicino il colpo Hauge. Rebic probabile falso nueve a Crotone: Intervenuto ai microfoni di Sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan gode Il Milan si gode Brahim Diaz: “Chi ben comincia…” alfredopedulla.com Pirlo aspetta il bomber, intanto si gode Ronaldo

Il campionato è cominciato bene: con Inter, Milan, Napoli e Juve le grandi ci sono tutte. pal/mrv/red ...

Mercato Milan: ancora due colpi in arrivo, trattativa avviata

Il Milan si gode il buon avvio di campionato e guarda al mercato per completare la rosa di Stefano Pioli e puntare alla qualificazione in Champions League. Per l’attacco arrivano conferme importanti p ...

Il campionato è cominciato bene: con Inter, Milan, Napoli e Juve le grandi ci sono tutte. pal/mrv/red ...Il Milan si gode il buon avvio di campionato e guarda al mercato per completare la rosa di Stefano Pioli e puntare alla qualificazione in Champions League. Per l’attacco arrivano conferme importanti p ...