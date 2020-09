Il marinaio-eroe morto per salvare vite (Di lunedì 28 settembre 2020) Valentina Raffa Il sottufficiale aveva soccorso due ragazzi. Il cognato: "Mandato allo sbaraglio" Si è tuffato nel mare in tempesta senza remore, perché salvare vite per lui non era solo un mestiere, bensì la sua pelle, ovvero quella divisa della Guardia costiera che Aurelio Visalli, 40 anni, secondo capo della Capitaneria di porto di Milazzo (Messina), non dismetteva nemmeno quando terminava il turno. Aurelio sabato ha perso la vita a Milazzo per soccorrere un minorenne che si era tuffato con un amico malgrado le condizioni proibitive del mare, con onde alte 7 metri. I due ragazzini di 13 e 15 anni sono salvi, lui no. Dopo aver messo in salvo il 15enne, Aurelio è scomparso. Quell'onda gigante che lo ha travolto, gli ha fatto perdere i sensi e non è più risalito in superficie. Le ricerche si sono ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) Valentina Raffa Il sottufficiale aveva soccorso due ragazzi. Il cognato: "Mandato allo sbaraglio" Si è tuffato nel mare in tempesta senza remore, perchéper lui non era solo un mestiere, bensì la sua pelle, ovvero quella divisa della Guardia costiera che Aurelio Visalli, 40 anni, secondo capo della Capitaneria di porto di Milazzo (Messina), non dismetteva nemmeno quando terminava il turno. Aurelio sabato ha perso la vita a Milazzo per soccorrere un minorenne che si era tuffato con un amico malgrado le condizioni proibitive del mare, con onde alte 7 metri. I due ragazzini di 13 e 15 anni sono salvi, lui no. Dopo aver messo in salvo il 15enne, Aurelio è scomparso. Quell'onda gigante che lo ha travolto, gli ha fatto perdere i sensi e non è più risalito in superficie. Le ricerche si sono ...

