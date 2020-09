Il maltempo ci costa milioni di euro (Di lunedì 28 settembre 2020) Piogge e temperature a picco impongono l’ennesimo dazio alle campagne italiane. Una forte ondata di maltempo ha colpito l’Italia la scorsa settimana, causando danni che Coldiretti stima in “milioni di euro”. Basandosi su dati EWSD – european Severe Weather Database, l’associazione ha infatti individuato ben ottantanove eventi estremi tra nubifragi, vento forte e neve verificatisi a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale. “Ci troviamo di fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici – afferma Coldiretti in una nota – con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con grandine di maggiori dimensioni, una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal ... Leggi su vinonews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Piogge e temperature a picco impongono l’ennesimo dazio alle campagne italiane. Una forte ondata diha colpito l’Italia la scorsa settimana, causando danni che Coldiretti stima in “di”. Basandosi su dati EWSD –pean Severe Weather Database, l’associazione ha infatti individuato ben ottantanove eventi estremi tra nubifragi, vento forte e neve verificatisi a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale. “Ci troviamo di fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici – afferma Coldiretti in una nota – con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con grandine di maggiori dimensioni, una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal ...

infoitinterno : Maltempo, codice giallo per temporali in tutta la Toscana e arancione per mareggiate sulla costa centrale - 73696E : @Simone28616599 @Iperbole_ Non sono approdati a Marsiglia per il maltempo (o lei preferiva far attraversare a quest… - 80ila : RT @Ravenna24ore: Ancora maltempo e forte vento sulla costa: prolungata l’allerta meteo - AnsaMarche : Maltempo: neve e temperature vicine a zero sui Sibilllini. Temperature in calo anche sulla costa, domani migliora - JulllietteB : RT @Ile2S: La costa laziale tra Terracina e Sperlonga #Lazio #mare #maltempo #Italia -

Ultime Notizie dalla rete : maltempo costa Il maltempo flagella la costa tirrenica cosentina, spiagge "spazzate via" dalle onde Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza Maltempo a Cagliari, la denuncia: “Crollato controsoffitto della biblioteca di Ingegneria”

L'acqua sembra aver raggiunto anche alcuni punti in cui sono presenti i cavi elettrici". Lo scrive l'associazione universitaria ...

Maltempo, scarichi e rifiuti a mare a Castellammare. E intanto straripa il Sarno

Un fiume di rifiuti, scarichi e detriti nel mare antistante la villa comunale di Castellammare di Stabia. L’ondata di maltempo che ha coinvolto in queste ore la Campania ha alimentato il flusso all’in ...

L'acqua sembra aver raggiunto anche alcuni punti in cui sono presenti i cavi elettrici". Lo scrive l'associazione universitaria ...Un fiume di rifiuti, scarichi e detriti nel mare antistante la villa comunale di Castellammare di Stabia. L’ondata di maltempo che ha coinvolto in queste ore la Campania ha alimentato il flusso all’in ...