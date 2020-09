Il look del giorno, la combo giacca di pelle e pantaloni di velluto (Di lunedì 28 settembre 2020) La giacca di pelle assume proporzioni anni ’70: lunga come un trench, con la linea sciancrata e i maxi revers. Un contrasto netto sulla blusa a balze e sui pantaloni in velluto liscio, come sulla passerella di Celine. Il look nella sfilata di Celine autunno inverno 2020/2021. La giacca di pelle anni ’70, come si porta In versione funky chic. La lunghezza è midi, la tonalità il profondo nero della pelle spazzolata. Un capospalla di ispirazione vintage da sovrapporre ad altri elementi in pieno stile Seventies: a partire dalla blusa bianca romantica, con lo scollo a balze, come nella sfilata autunno inverno 2020/2021 di Celine. La tendenza mannish imperante questa stagione si ritrova anche nei pantaloni, che ... Leggi su iodonna (Di lunedì 28 settembre 2020) Ladiassume proporzioni anni ’70: lunga come un trench, con la linea sciancrata e i maxi revers. Un contrasto netto sulla blusa a balze e suiinliscio, come sulla passerella di Celine. Ilnella sfilata di Celine autunno inverno 2020/2021. Ladianni ’70, come si porta In versione funky chic. La lunghezza è midi, la tonalità il profondo nero dellaspazzolata. Un capospalla di ispirazione vintage da sovrapporre ad altri elementi in pieno stile Seventies: a partire dalla blusa bianca romantica, con lo scollo a balze, come nella sfilata autunno inverno 2020/2021 di Celine. La tendenza mannish imperante questa stagione si ritrova anche nei, che ...

