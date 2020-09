Il Lego Baby Yoda è il tuo prossimo oggetto del desiderio

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 28 settembre 2020) L'entusiasmo globale per il personaggio del piccolo– all'anagrafe, ricordiamolo, Il Bambino – non sembra affatto destinato a svanire. Ed è proprio per questo che, all'alba della seconda stagione di «The Mandalorian», la serie tv ispirata al mondo di Star Wars, ha deciso di rendere omaggio proprio all'esserino dalle orecchie più tenere della storia della fantascienza, lanciando sul mercato un set nuovo di pacca:Star Wars – The Child. Si tratta per la precisione di un set che permette di ricostruire undi 20 centimetri di altezza assemblando tra loro 1.073 mattoncini delle più svariate forme. Consigliato per i giocatori dai 10 anni in su, il pupazzettoin questione è dotato ...