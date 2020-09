Il gel igienizzate distribuito a scuola è scadente? Il commissario Arcuri fa chiarezza sulla provenienza (Di lunedì 28 settembre 2020) “La totalita’ del gel igienizzante in distribuzione a titolo gratuito nei 18.937 mila istituti scolastici da parte del commissario Straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, – che fino al 25 settembre ne ha consegnati 602.718 litri – e’ assolutamente conforme alle norme vigenti, nonche’ alle indicazioni del Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione, dell’Istituto Superiore di Sanita’ e del Comitato Tecnico Scientifico“. E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa del commissario Straordinario. “E’ davvero inopportuno – prosegue la nota – mettere in discussione l’efficacia di uno sforzo che nessun altro Paese sta ponendo in essere per garantire il massimo livello di sicurezza nelle ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020) “La totalita’ del gel igienizzante in distribuzione a titolo gratuito nei 18.937 mila istituti scolastici da parte delStraordinario per l’emergenza Covid, Domenico, – che fino al 25 settembre ne ha consegnati 602.718 litri – e’ assolutamente conforme alle norme vigenti, nonche’ alle indicazioni del Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione, dell’Istituto Superiore di Sanita’ e del Comitato Tecnico Scientifico“. E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa delStraordinario. “E’ davvero inopportuno – prosegue la nota – mettere in discussione l’efficacia di uno sforzo che nessun altro Paese sta ponendo in essere per garantire il massimo livello di sicurezza nelle ...

