Il drone volante che controlla casa al posto della vecchia videocamera

(Di lunedì 28 settembre 2020) La tua prossimadi sicurezza potrebbe essere unche decolla e svolazza per lamentre tu non ci sei, alla ricerca di intrusi. Si chiama Always Home Cam e l’ha presentata Ring, una delle aziende di proprietà di Amazon, introducendo un mercato tutto nuovo per i piccoli droni nel mondosicurezza per case e uffici. Se fino ad ora i quadricotteri erano considerati poco più che giocattoli, ora possono trasformarsi nel tuo nuovo alleato per proteggersi dai ladri in una maniera davvero insolita: invece di creare un complesso sistema di videocamere per coprire tutte le stanzetua abitazione (compreso l’esterno), ora ti basta dare tutto in mano a questoautonomo che mappa tutte le stanze e vola in pochi ...