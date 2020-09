Il Crotone guarda al Lecce: Falco e Petriccione (Di lunedì 28 settembre 2020) Crotone - Dopo gli zero punti nelle prime due gare di campionato, ko con Genoa e Milan , il Crotone prova a correre ai ripari prima della fine del gong finale del mercato . Ma serve ancora tempo ai ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 settembre 2020)- Dopo gli zero punti nelle prime due gare di campionato, ko con Genoa e Milan , ilprova a correre ai ripari prima della fine del gong finale del mercato . Ma serve ancora tempo ai ...

salvione : Il Crotone guarda al Lecce: Falco e Petriccione - sportli26181512 : Il Crotone guarda al Lecce: Falco e Petriccione: Il fantasista è l'obiettivo numero di Stroppa, a cui piace anche i… - mipiacepirlo : @StefanoDonati27 guarda che Barzagli è arrivato in due finali di champions eh... mica contro il Crotone - sportli26181512 : Crotone, sfida a Bologna e Genoa per un attaccante della B: Il Crotone guarda in Serie B per rinforzare la squadra.… - Cristoincroce1 : Guarda quanti maledetti ci gufano col Crotone, ma non avete fatto i conti col potere di Battito -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone guarda Il Crotone guarda al Lecce: Falco e Petriccione Corriere dello Sport.it Inter e Juve, sfida a distanza su DAZN

Domenica 4 ottobre i nerazzurri se la vedranno con la Lazio, poi sabato 17 ottobre toccherà ai bianconeri col Crotone ...

Crotone-Milan 0-2: in Serie A comandano i rossoneri

CROTONE-MILAN ULTIME NEWS - Senza Zlatan Ibrahimovic, ci pensano Franck Kessié e Brahim Díaz a decidere Crotone-Milan allo stadio 'Ezio Scida' Ora l'Europa ...

Domenica 4 ottobre i nerazzurri se la vedranno con la Lazio, poi sabato 17 ottobre toccherà ai bianconeri col Crotone ...CROTONE-MILAN ULTIME NEWS - Senza Zlatan Ibrahimovic, ci pensano Franck Kessié e Brahim Díaz a decidere Crotone-Milan allo stadio 'Ezio Scida' Ora l'Europa ...