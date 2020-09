Il Climate Clock ci ricorda che la Terra ha ancora 7 anni di vita

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 28 settembre 2020) Ilcomparso in questi giorni nel cuore di New York City, e per la precisione sulla facciata del grattacielo Metronome di Union Square, ci dà purtroppo una pessima notizia: alla nostra amata, per come la conosciamo, restano poco più di 7di. E no, questa volta non si tratta di un' inquietante campagna promozionale di un qualche film catastrofico prodotto e confezionato in quel di Hollywood. Il timer in questione è stato installato in occasione dellaWeek statunitense, la settimana dedicata alle riflessioni sul pericoloso fenomeno del cambiamento climatico e dunque, più in generale, alla salvaguardia dell'ambiente. L'orologio, scorrendo all'indietro in modo perentorio, ha voluto mettere in guardia i passanti della Grande ...