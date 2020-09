Il caso Tridico e il M5S vittima del suo stesso populismo anti-casta (Di lunedì 28 settembre 2020) La ‘politica’ gioca, per l’ennesima volta, al rimpallo delle responsabilità. La testimonianza arriva dall’ultimo caso che ha sollevato l’indignazione dell’opinione pubblica che ha fatto partire la solita ‘caccia’ al colpevole: lo stipendio Tridico aumentato (più che raddoppiato). Si parla di un iter partito durante il governo gialloverde (M5S e Lega, durante la calda estate del 2019, prima della crisi dell’Esecutivo) e non solo. Alla fine, però, quello che emerge è come il populismo anti-casta del Movimento 5 Stelle sia la vera causa di questa ‘rabbia’ popolare. LEGGI ANCHE > La replica di Tridico: «L’aumento deciso da altri e non prenderò gli ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 28 settembre 2020) La ‘politica’ gioca, per l’ennesima volta, al rimpallo delle responsabilità. La testimonianza arriva dall’ultimoche ha sollevato l’indignazione dell’opinione pubblica che ha fatto partire la solita ‘caccia’ al colpevole: lo stipendioaumentato (più che raddoppiato). Si parla di un iter partito durante il governo gialloverde (M5S e Lega, durante la calda estate del 2019, prima della crisi dell’Esecutivo) e non solo. Alla fine, però, quello che emerge è come ildel Movimento 5 Stelle sia la vera causa di questa ‘rabbia’ popolare. LEGGI ANCHE > La replica di: «L’aumento deciso da altri e non prenderò gli ...

