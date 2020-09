Il bollettino sul Coronavirus nel Lazio oggi 28 settembre (Di lunedì 28 settembre 2020) L’andamento sul Coronavirus oggi nel Lazio con il bollettino della Regione dopo i 181 casi e un decesso di ieri: oggi 211 casi – di questi 73 sono a Roma – e tre decessi Nella Asl Roma 1 sono 29 i casi e di questi sono quindici i casi con link familiare o contatto di un caso gia’ noto e isolato e quattro casi con link ad un cluster noto dove e’ in corso l’indagine epidemiologica- spiega D’Amato- Nella Asl Roma 2 sono 40 casi e tra questi sette sono i contatti di casi gia’ noti e isolati, cinque individuati su segnaLazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 3 sono 4 i casi e si tratta di un contatto di un caso gia’ noto e isolato. Nella Asl Roma 4 sono 6 i casi e si tratta di cinque contatti ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) L’andamento sulnelcon ildella Regione dopo i 181 casi e un decesso di ieri:211 casi – di questi 73 sono a Roma – e tre decessi Nella Asl Roma 1 sono 29 i casi e di questi sono quindici i casi con link familiare o contatto di un caso gia’ noto e isolato e quattro casi con link ad un cluster noto dove e’ in corso l’indagine epidemiologica- spiega D’Amato- Nella Asl Roma 2 sono 40 casi e tra questi sette sono i contatti di casi gia’ noti e isolati, cinque individuati su segnane del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 3 sono 4 i casi e si tratta di un contatto di un caso gia’ noto e isolato. Nella Asl Roma 4 sono 6 i casi e si tratta di cinque contatti ...

Sono 211 su circa 8.000 tamponi i casi che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Tre i decessi e 73 casi a Roma. Coronavirus nel Lazio: il bollettino delle Asl Nella Asl Roma 1 sono 29 i c

