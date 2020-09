Il blocco dei download di TikTok negli Stati Uniti è stato sospeso (Di lunedì 28 settembre 2020) foto: pixabayÈ ormai una battaglia a colpi di sentenze, ricorsi e pronunciamenti in tribunale quella sulla vendita della piattaforma di condivisione video TikTok negli Stati Uniti. Appena prima dello scoccare della mezzanotte del 28 settembre ora di Washington, data in cui sarebbe entrata in vigore la messa al bando dei download dell’applicazione nel paese, un giudice federale ha deciso di sospendere temporaneamente quel divieto, accogliendo quindi le richieste presentate dalla cinese ByteDance, che controlla la piattaforma, contro le scadenze dettate dal presidente Donald Trump. Il giudice Carl J. Nichols, del tribunale federale di Columbia, ha emesso un’ingiunzione preliminare che nei fatti concede ancora agli utenti statunitensi di continuare a scaricare la tanto contestata ... Leggi su wired (Di lunedì 28 settembre 2020) foto: pixabayÈ ormai una battaglia a colpi di sentenze, ricorsi e pronunciamenti in tribunale quella sulla vendita della piattaforma di condivisione video. Appena prima dello scoccare della mezzanotte del 28 settembre ora di Washington, data in cui sarebbe entrata in vigore la messa al bando deidell’applicazione nel paese, un giudice federale ha deciso di sospendere temporaneamente quel divieto, accogliendo quindi le richieste presentate dalla cinese ByteDance, che controlla la piattaforma, contro le scadenze dettate dal presidente Donald Trump. Il giudice Carl J. Nichols, del tribunale federale di Columbia, ha emesso un’ingiunzione preliminare che nei fatti concede ancora agli utenti statunitensi di continuare a scaricare la tanto contestata ...

borghi_claudio : Adesso vado indietro tre giorni a cercare tutti quelli dei 'nostri' che hanno rotto le palle con la milionesima bal… - HuffPostItalia : 'Cinque giorni per un tampone, si rischia il blocco del Paese': l'allarme dei pediatri - NicolaPorro : Il blocco dei clandestini si fa ma non si dice.#MikePompeo contro il #Papa. #Luttwak, #Trump ce la fa. Oggi lo spec… - Gioia_13 : RT @ANSA_Salute: Il presidente della @FimpP, Paolo Biasci, evidenzia come il sistema organizzativo dei #tamponi per rilevare l'eventuale po… - chiarapellegri9 : RT @borghi_claudio: Adesso vado indietro tre giorni a cercare tutti quelli dei 'nostri' che hanno rotto le palle con la milionesima balla d… -