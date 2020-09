IIl bollettino sul Coronavirus oggi in Lombardia: i dati della regione per il 28 settembre (Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo i 216 positivi in più e 5 decessi di ieri l’aggiornamento sulla situazione del Coronavirus in Lombardia con i dati aggiornati della regione: oggi 119 nuovi contagi e due decessi. Sono stati effettuati 7.933 tamponi. I pazienti in terapia intensiva sono 31, dato invariato rispetto a ieri. I ricoverati sono 306, 4 in più nelle ultime 24 ore. A livello provinciale, nel milanese sono 65 i positivi, 36 dei quali dentro le mura del capoluogo. Segue la provincia di Brescia con 14, quella di Monza e Brianza 12, Varese con 10, e la provincia bergamasca con otto. Quattro i nuovi casi nel pavese, due nel mantovano, un caso a Como, Cremona, Lecco e Lodi, mentre nessun positivo registrato nell’area dei Sondrio. Leggi ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo i 216 positivi in più e 5 decessi di ieri l’aggiornamento sulla situazione delincon iaggiornati119 nuovi contagi e due decessi. Sono stati effettuati 7.933 tamponi. I pazienti in terapia intensiva sono 31, dato invariato rispetto a ieri. I ricoverati sono 306, 4 in più nelle ultime 24 ore. A livello provinciale, nel milanese sono 65 i positivi, 36 dei quali dentro le mura del capoluogo. Segue la provincia di Brescia con 14, quella di Monza e Brianza 12, Varese con 10, e la provincia bergamasca con otto. Quattro i nuovi casi nel pavese, due nel mantovano, un caso a Como, Cremona, Lecco e Lodi, mentre nessun positivo registrato nell’area dei Sondrio. Leggi ...

