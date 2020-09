I vaccini antinfluenzali scarseggiano. L’allarme dei farmacisti: «Tante persone rimarranno senza, è gravissimo» (Di lunedì 28 settembre 2020) Bimbi piccoli, malati cronici e over 60 rientrano tra le fasce protette per l’antinfluenzale: per loro, dal medico di famiglia o nei centri vaccinali delle Asl, saranno disponibili le dosi del farmaco biologico. Le regioni e le aziende sanitarie hanno acquistato 16 milioni e 700mila vaccini, oltre il 43% in più rispetto all’anno precedente. «Di fatto, hanno razziato tutte le scorte disponibili», dicono da Federfarma, associazione di categoria delle farmacie. La copertura per i più deboli, dunque, sarà ottima. E per tutti gli altri, adolescenti, lavoratori, 50enni, che vogliono comunque aderire alla campagna di vaccinazione? I dati In Italia ci sono oltre 19mila farmacie: è lì che, previa prescrizione medica, chi non rientra nelle fasce protette può recarsi a comprare il vaccino. Ma quest’anno, ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 settembre 2020) Bimbi piccoli, malati cronici e over 60 rientrano tra le fasce protette per l’antinfluenzale: per loro, dal medico di famiglia o nei centri vaccinali delle Asl, saranno disponibili le dosi del farmaco biologico. Le regioni e le aziende sanitarie hanno acquistato 16 milioni e 700mila, oltre il 43% in più rispetto all’anno precedente. «Di fatto, hanno razziato tutte le scorte disponibili», dicono da Federfarma, associazione di categoria delle farmacie. La copertura per i più deboli, dunque, sarà ottima. E per tutti gli altri, adolescenti, lavoratori, 50enni, che vogliono comunque aderire alla campagna di vaccinazione? I dati In Italia ci sono oltre 19mila farmacie: è lì che, previa prescrizione medica, chi non rientra nelle fasce protette può recarsi a comprare il vaccino. Ma quest’anno, ...

TuzioristaGreen : @agorarai scusate in Veneto zaia non ha ordinato vaccini antinfluenzali per tutti cosa risponde la destra ? - 46Septdue : RT @coccinigliarose: Invece di spendere in BONUS banali se il GOV quei soldi li avesse già investiti in SANITÀ per tamponi,reagenti e vacci… - coccinigliarose : Invece di spendere in BONUS banali se il GOV quei soldi li avesse già investiti in SANITÀ per tamponi,reagenti e va… - 46Septdue : #omnibusla7 certo che scoprire oggi che sono insufficienti i vaccini antinfluenzali la dice lunga sulla capacità op… - piccologabri : Tranquilli, potete darle loro anche la mia dose.... #vax L’ALLARME DELLE FARMACIA SULLA PENURIA DI VACCINI ANTINF… -