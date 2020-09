I segni che si innamorano con più facilità. Ecco quali sono (Di lunedì 28 settembre 2020) Non tutti abbiamo lo stesso rapporto con l’amore: c’è chi lo insegue, chi lo ambisce, chi sembra disinteressato e chi semplicemente aspetta l’anima gemella. Esistono caratteri particolarmente predisposti ad innamorarsi, e spesso sono riconducibili ad animi sensibili e romantici. Ecco quali sono i segni zodiacali più tendenti “perdere la testa”: Pesci Fortemente empatico, il segno dei Pesci tende ad innamorarsi piuttosto facilmente proprio a causa dell’animo sensibile sebbene non sempre sembri interessati ad una relazione seria, che può essere facilmente messa in discussione proprio per l’umore facilmente variabile. Spesso i Pesci passano da un amore all’altro a distanza di poco tempo. Sagittario Umorale, romantico e fortemente ... Leggi su giornal (Di lunedì 28 settembre 2020) Non tutti abbiamo lo stesso rapporto con l’amore: c’è chi lo insegue, chi lo ambisce, chi sembra disinteressato e chi semplicemente aspetta l’anima gemella. Esistono caratteri particolarmente predisposti ad innamorarsi, e spessoriconducibili ad animi sensibili e romantici.zodiacali più tendenti “perdere la testa”: Pesci Fortemente empatico, il segno dei Pesci tende ad innamorarsi piuttosto facilmente proprio a causa dell’animo sensibile sebbene non sempre sembri interessati ad una relazione seria, che può essere facilmente messa in discussione proprio per l’umore facilmente variabile. Spesso i Pesci passano da un amore all’altro a distanza di poco tempo. Sagittario Umorale, romantico e fortemente ...

