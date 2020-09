I migliori film di Naomi Watts (Di lunedì 28 settembre 2020) Ecco quali sono : da The Impossible a Mulholland Drive, da La promessa dell'assassino a 21 grammi, riscopriamo insieme le più belle pellicole con l'attrice britannica. Non è certo un'amante del genere commedia Naomi Watts che, nel corso della sua carriera, ha quasi sempre preferito ruoli drammatici in pellicole avvincenti, thriller e, perché no, horror. Nata a Shoreham in Gran Bretagna il 28 settembre 1968, la Watts ottiene la fama internazionale grazie al film cult del 2001 Mulholland Drive di David Lynch, dopo un decennio di piccole parti in film minori e programmi televisivi. Da quel momento la sua carriera è in continua ascesa e l'attrice britannica prende parte a pellicole di fama internazionale come The Ring, 21 grammi, King Kong, La promessa dell'assassino e The ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 settembre 2020) Ecco quali sono : da The Impossible a Mulholland Drive, da La promessa dell'assassino a 21 grammi, riscopriamo insieme le più belle pellicole con l'attrice britannica. Non è certo un'amante del genere commediache, nel corso della sua carriera, ha quasi sempre preferito ruoli drammatici in pellicole avvincenti, thriller e, perché no, horror. Nata a Shoreham in Gran Bretagna il 28 settembre 1968, laottiene la fama internazionale grazie alcult del 2001 Mulholland Drive di David Lynch, dopo un decennio di piccole parti inminori e programmi televisivi. Da quel momento la sua carriera è in continua ascesa e l'attrice britannica prende parte a pellicole di fama internazionale come The Ring, 21 grammi, King Kong, La promessa dell'assassino e The ...

I migliori film di Naomi Watts

Ecco quali sono i migliori film di Naomi Watts: da The Impossible a Mulholland Drive, da La promessa dell'assassino a 21 grammi, riscopriamo insieme le più belle pellicole con l'attrice britannica. No ...

Ecco quali sono i migliori film di Naomi Watts: da The Impossible a Mulholland Drive, da La promessa dell'assassino a 21 grammi, riscopriamo insieme le più belle pellicole con l'attrice britannica. No ...