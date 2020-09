I dati sul coronavirus di oggi, lunedì 28 settembre (Di lunedì 28 settembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.494 nuovi casi di contagio da coronavirus e 16 decessi, per un totale di 311.364 casi e 35.851 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono 3.241 (141 in più), di Leggi su ilpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.494 nuovi casi di contagio dae 16 decessi, per un totale di 311.364 casi e 35.851 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono 3.241 (141 in più), di



Coronavirus, aggiornamento (28/9): 85 i nuovi casi positivi in regione, di cui 36 asintomatici

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 35.113 casi di positività, 85 in più rispetto a ieri, di cui 36 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di ...

