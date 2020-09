I Cdc americani non hanno rilasciato i dati sui «tassi di sopravvivenza al Covid-19» | ma solo possibili stime

Leggi su facta.news

(Di lunedì 28 settembre 2020) Lunedì 28 settembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 27 settembre sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene un’immagine che riporta la scritta «La terribile pandemia, ecco idial-19». Seguono i presuntidialla-19, divisi per fasce d’età: i contagiati da-19 sopravvissuti nella fascia 0-19 anni sarebbero il 99,997 per cento, quelli nella fascia 20-49 il 99,98 per cento, nella fascia 50-69 il 99,5 per cento e infine nella fascia d’età che va oltre i 70 anni i sopravvissuti sarebbero il 94,6 per cento. La fonte del dato, ...