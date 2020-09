"Ho subito violenza", "Bugiarda": al Gf Vip il branco è contro Franceska Pepe - (Di lunedì 28 settembre 2020) Francesca Galici Scontro in apertura di puntata tra Franceska Pepe e il resto della Casa, che la accusa di essere Bugiarda e di avere un atteggiamento ostile Al Grande Fratello Vip, Franceska Pepe è entrata a metter zizzania nella Casa. Provocatrice di professione, con la sua flemma è in grado di far innervorsiere qualunque concorrente all'interno della Casa. Per il momento ha avuto scontri molto accesi con Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Dayane Mello e, in generale, ha avuto discussioni più o meno intense con qualunque altro concorrente del Grande Fratello. Domenica a far scoppiare la miccia con Stefania Orlando è stato kiwi buttato nella spazzatura. Franceska ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) Francesca Galici Sin apertura di puntata trae il resto della Casa, che la accusa di esseree di avere un atteggiamento ostile Al Grande Fratello Vip,; entrata a metter zizzania nella Casa. Provocatrice di professione, con la sua flemma; in grado di far innervorsiere qualunque concorrente all'interno della Casa. Per il momento ha avuto scontri molto accesi con Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Dayane Mello e, in generale, ha avuto discussioni più o meno intense con qualunque altro concorrente del Grande Fratello. Domenica a far scoppiare la miccia con Stefania Orlando; stato kiwi buttato nella spazzatura....

Liafromearth_ : RT @lamorsfigato: detto “sembra che non ti vada molto”, io ho detto “ehm…” e lui “no, è divertente solo se lo vuoi anche tu”. “Scusa”, gli… - Liafromearth_ : RT @lamorsfigato: vita. Ma ho anche NON subito violenza. La differenza non stava né nel 'come ero vestita', né nel 'quanto avevo bevuto', n… - stvrkwar : RT @lamorsfigato: vita. Ma ho anche NON subito violenza. La differenza non stava né nel 'come ero vestita', né nel 'quanto avevo bevuto', n… - stvrkwar : RT @lamorsfigato: detto “sembra che non ti vada molto”, io ho detto “ehm…” e lui “no, è divertente solo se lo vuoi anche tu”. “Scusa”, gli… - xtheresangel : Stasera la conferma piu grande sul fatto che Alfonso non sa condurre, non ha ripreso francesKa quando ha usato la f… -