‘Ho 20 anni e mi candido a Sindaco di Roma’: Federico Lobuono lancia la Giovane Roma 2021 (Di lunedì 28 settembre 2020) Ha soli 20 anni Federico Lobuono, il giovanissimo ragazzo che ha deciso di candidarsi a Sindaco di Roma. Originario di Bari, Federico a 15 anni è andato via dalla sua città natale e da circa 5 anni vive nella Capitale. “Negli ultimi anni mi sono accadute molte cose. Ho cominciato a partecipare attivamente alla vita politica del Paese, battendomi spesso al fianco dei suoi principali protagonisti. Ho continuato a studiare, a lavorare e in contemporanea ad approfondire la conoscenza di Roma, osservando le sue meraviglie e vivendo tutte le sue contraddizioni. In questi mesi mi sono chiesto più volte cosa potessi fare in prima persona per Roma. La risposta è stata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 settembre 2020) Ha soli 20, il giovanissimo ragazzo che ha deciso di candidarsi adi. Originario di Bari,a 15è andato via dalla sua città natale e da circa 5vive nella Capitale. “Negli ultimimi sono accadute molte cose. Ho cominciato a partecipare attivamente alla vita politica del Paese, battendomi spesso al fianco dei suoi principali protagonisti. Ho continuato a studiare, a lavorare e in contemporanea ad approfondire la conoscenza di, osservando le sue meraviglie e vivendo tutte le sue contraddizioni. In questi mesi mi sono chiesto più volte cosa potessi fare in prima persona per. La risposta è stata ...

matteosalvinimi : #Salvini: Ho una figlia di 7 anni e un figlio di 17 anni, sto lavorando per fare in modo che i nostri ragazzi riman… - matteosalvinimi : #Salvini: Queste sono le 50 pagine del mio processo. Sabato 3 ottobre sarò a Catania. Rischio 15 anni di carcere pe… - trash_italiano : 2 ANNI DI #NONELADURSO E ANCORA NON HO CAPITO PERCHÉ C'É HARRY POTTER IN SOTTOFONDO ?? - jjohngie : senza contare che qui si tratta di insicurezze e dubbi che ho costantemente e idk fare questa cosa del vedere cosa… - SpringsteenMoni : RT @MunaronLuisella: Fausto deve fare le valigie forse lo ha capito ...il suo sguardo è davvero molto triste. Bene ....io ho pochissimo tem… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ho anni La nuova vita di Gaia Trussardi: moda e musica, ma ora è «imprenditrice dell’integrazione» Corriere della Sera