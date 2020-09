Higuain, debutto in MLS: rigore alle stelle e rissa. I social: “L’ha spedito in Italia”, “Il malocchio napoletano funziona” (Di lunedì 28 settembre 2020) Avrebbe sperato in un debutto migliore. Gonzalo Higuain è stato triste protagonista della sconfitta del suo Inter Miami in MLS. Che la giornata fosse iniziata in salito lo si era capito dal palo colpito dal Pipita, ma che si sarebbe arrivati anche ad un rigore sbagliato e una mezza rissa, nessuno poteva aspettarselo...Higuain: i social si scatenanocaption id="attachment 1028521" align="alignnone" width="440" Higuain/captionembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Orli19831/status/1310466261432889345"embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFqWH1Zg5vT/"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/stuholden/status/1310396536338120707"embedcontent src="twitter" ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 settembre 2020) Avrebbe sperato in unmigliore. Gonzaloè stato triste protagonista della sconfitta del suo Inter Miami in MLS. Che la giornata fosse iniziata in salito lo si era capito dal palo colpito dal Pipita, ma che si sarebbe arrivati anche ad unsbagliato e una mezza, nessuno poteva aspettarselo...: isi scatenanocaption id="attachment 1028521" align="alignnone" width="440"/captionembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Orli19831/status/1310466261432889345"embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFqWH1Zg5vT/"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/stuholden/status/1310396536338120707"embedcontent src="twitter" ...

GoalItalia : Rigore sbagliato ? Sconfitta per 3-0 ?? Il debutto da incubo di Higuain in MLS ?? - ItaSportPress : Higuain, debutto in MLS: rigore alle stelle e rissa. I social: 'L'ha spedito in Italia', 'Il malocchio napoletano f… - Lucamina81 : RT @GoalItalia: Rigore sbagliato ? Sconfitta per 3-0 ?? Il debutto da incubo di Higuain in MLS ?? - MarS92__ : RT @GoalItalia: Rigore sbagliato ? Sconfitta per 3-0 ?? Il debutto da incubo di Higuain in MLS ?? - _IlBoris : RT @GoalItalia: Rigore sbagliato ? Sconfitta per 3-0 ?? Il debutto da incubo di Higuain in MLS ?? -