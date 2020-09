Highlights Miami Heat-Boston Celtics 125-113 | gara-6 playoff NBA 2020 VIDEO

(Di lunedì 28 settembre 2020) Ilcon glidi, match deiNBA. La banda di Spoelstra è stata trascinata dai 32 punti, 14 rimbalzi e 5 assist di un super Bam Adebayo e dai 22 realizzati da Jimmy Butler. Una vittoria arrivata nell’ultimo quarto e valida il primo accesso all’atto finale dopo sei anni. Dall’altra parte non sono bastati quattro giocatori oltre quota 20 punti segnati, guidati dai 26 di Jaylen Brown e dai 24 di Jayson Tatum. IL RECAP DELLA PARTITA IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI

Il video con gli highlights di Miami Heat-Boston Celtics, match dei playoff NBA 2020. La banda di Spoelstra è stata trascinata dai 32 punti, 14 rimbalzi e 5 assist di un super Bam Adebayo e dai 22 rea ...