Henry Cavill | “Vorrei interpretare James Bond L’ultima volta sono stato scartato perché ero troppo grasso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 settembre 2020) Lo abbiamo visto nei panni del Superman della Dc Extended Universe e ora in quelli del detective Sherlock Holmes, nel film di Netflix Enola Holmes: ma nella carriera dimanca ancora un personaggio per realizzare i suoi sogni, quello dell’agente 007. “Se Barbara (Barbara Broccoli, produttrice degli 007, ndr) e Mike (Michael G. Wilson, co-produttore) fossero interessati a me, coglierei assolutamente l’opportunità – ha detto durante un’intervista al magazine GQ – Vedremo cosa succederà ma sì, mi piacerebbe. Sarebbe molto emozionante”. L’attore aveva già provato in passato a vestire i panni dell’agente segreto. Precisamente nel 2006, quando partecipò ai provini per ottenere il ruolo: ma Martin Campbell, ...