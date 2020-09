Hauge-Milan | contatti vivi | ore decisive per la fumata bianca

Leggi su zon

(Di lunedì 28 settembre 2020) Ilè al lavoro per la trattativa con il Bodo Glimt per il talento. Il norvegese ha stregato i rossoneri: l’offerta della società Il preliminare di Europa League potrebbe rivelarsi per ilun’occasione importante per acquistare un altro talento: si tratta di, norvegese classe 1999 del Bodo Glimt. L’attaccante ha stregato il Diavolo con giocate non superficiali. I dirigenti hanno messo gli occhi su di lui da tempo e la sfida della scorsa settimana ha confermato le qualità del calciatore.ha espresso il suo pensiero sulla trattativa ai microfoni di NRK: “So che ci sono. A loro è piaciuto quello che hanno visto quando li abbiamo affrontati. Giocano un tipo di calcio in cui posso divertirmi. ...