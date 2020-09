Guida Tv Martedì 29 settembre 2020 (Di lunedì 28 settembre 2020) Guida Tv Martedì 29 settembre Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv martedì 29 settembre Rai 1ore 20:35 Soliti Ignotiore 21:25 Imma Tataranni – Sostituto procuratore 1×02 replica ore 23:40 Porta a Porta Rai 2ore 21:05 Tg2 Postore 21:20 Un’ora sola vi vorrei 1a Tv Show di Enrico Brignanoore 22:50 Una Pezza di LundiniProgramma comico in cui Valerio Lundini è chiamato a “metterci una pezza” in assenza di altro ore 23:20 Mare Fuori 1×01-02 Rai 3ore 20:00 Blobore 20:20 Tutto su mia madreore 20:45 Un Posto Al Soleore 21:20 #Cartabianca ore 00:00 Linea Notte – Info Canale 5ore 20:35 Striscia la notizia ore 21:30 Zero il folle tour ore 01:20 Tg5 Italia 1ore 19:20 Dr. House 8 ore 20:30 CSI 11ore 21:30 The War – Il pianeta ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 28 settembre 2020)Tv Martedì 29Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv martedì 29Rai 1ore 20:35 Soliti Ignotiore 21:25 Imma Tataranni – Sostituto procuratore 1×02 replica ore 23:40 Porta a Porta Rai 2ore 21:05 Tg2 Postore 21:20 Un’ora sola vi vorrei 1a Tv Show di Enrico Brignanoore 22:50 Una Pezza di LundiniProgramma comico in cui Valerio Lundini è chiamato a “metterci una pezza” in assenza di altro ore 23:20 Mare Fuori 1×01-02 Rai 3ore 20:00 Blobore 20:20 Tutto su mia madreore 20:45 Un Posto Al Soleore 21:20 #Cartabianca ore 00:00 Linea Notte – Info Canale 5ore 20:35 Striscia la notizia ore 21:30 Zero il folle tour ore 01:20 Tg5 Italia 1ore 19:20 Dr. House 8 ore 20:30 CSI 11ore 21:30 The War – Il pianeta ...

