Guerra nel Nagorno-Karabakh, 32 soldati armeni uccisi nello scontro con l'Azerbaigian (Di lunedì 28 settembre 2020) Almeno 15 soldati separatisti della regione del Nagorno-Karabakh sono stati uccisi oggi nei combattimenti con l Azerbaigian , ha riferito questa mattina il ministero della Difesa della provincia ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 28 settembre 2020) Almeno 15separatisti della regione delsono statioggi nei combattimenti con l, ha riferito questa mattina il ministero della Difesa della provincia ...

Roberto_Fico : Questa è una delle foto scattate da Andy #Rocchelli nel corso della guerra del #Donbass. Era lì quando il 24 maggio… - francescoassisi : 'La preghiera di san Francesco non è mai stata così attuale, per credenti e non credenti', ha detto Tedros A. Ghebr… - _omar_1_9_9_8_ : RT @rubio_chef: Oggi ricorre il ventesimo anniversario della Seconda Intifada, rivolta popolare innescata dalla disgustosa irruzione provoc… - Luigi6917 : RT @NamanTarcha: #Armenia proclama la legge marziale dichiara lo stato di guerra nel paese e annuncia mobilitazione generale dopo l’offensi… - Lillo68904581 : ++DIRETTORIO NO GRAZIE++ A. Di Battista: Se ti azzardi a criticare Obama Berlusconi e Napolitano per la guerra in… -