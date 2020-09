Grande Fratello Vip, Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci: “Per lei provo emozioni che non…” (Di lunedì 28 settembre 2020) Una nuova coppia sta nascendo sotto le telecamere del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli che, nelle ultime ore ha rivelato di provare dei forti sentimenti per la show girl calabrese. Grande Fratello Vip, Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci: “Per lei provo emozioni che non…” In onda da appena due settimane, all’interno della casa del Grande Fratello Vip sembra stia nascendo un’amicizia davvero particolare. Prima il bacio in piscina e poi, nelle ultime ore, la confessione dell’ex velino. Loro sono Pierpaolo ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 28 settembre 2020) Una nuova coppia sta nascendo sotto le telecamere delVip. Stiamo parlando diche, nelle ultime ore ha rivelato di provare dei forti sentimenti per la show girl calabrese.Vip,ed: “Per leiche non…” In onda da appena due settimane, all’interno della casa delVip sembra stia nascendo un’amicizia davvero particolare. Prima il bacio in piscina e poi, nelle ultime ore, la confessione dell’ex velino. Loro sono...

lucatelese : Ma secondo voi il presidente del più grande ente prdvidienziake d’Europa può guadagnare almeno quanto un autore del… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - xxxmelancolie : @FRANCESKOconlaK @ineedrink credo tu stia guardando un grande fratello versione speciale dove ti sogni situazioni c… - GenteVipNews : GF VIP news, Gossip, Elisabetta Gregoraci ha baciato Pierpaolo Petrelli!? -