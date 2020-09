Grande Fratello Vip, Paolo Brosio non è entrato a causa del Coronavirus (Di lunedì 28 settembre 2020) Paolo Brosio E’ stato il Coronavirus ad aver fermato l’entrata di Paolo Brosio al Grande Fratello Vip. E’ il diretto interessato, ieri, attraverso un post su Facebook, ad aver annunciato la malattia che lo ha costretto a ‘disertare’, proprio all’ultimo momento, il reality di Canale5. “Oggi compio 64 anni da solo in ospedale nel reparto isolato off-limits anti-covid dell’Istituto clinico Casalpalocco di Roma 10. Stanotte alle ore 2:05 dopo nove tamponi negativi, tre positivi, un’infezione virale allo stomaco e ai polmoni, sono tornato negativo dopo 9 giorni di ricovero proprio nel giorno del mio sessantaquattresimo compleanno (…) Oggi è il giorno più bello della mia vita sono triste, felice, ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 28 settembre 2020)E’ stato ilad aver fermato l’entrata dialVip. E’ il diretto interessato, ieri, attraverso un post su Facebook, ad aver annunciato la malattia che lo ha costretto a ‘disertare’, proprio all’ultimo momento, il reality di Canale5. “Oggi compio 64 anni da solo in ospedale nel reparto isolato off-limits anti-covid dell’Istituto clinico Casalpalocco di Roma 10. Stanotte alle ore 2:05 dopo nove tamponi negativi, tre positivi, un’infezione virale allo stomaco e ai polmoni, sono tornato negativo dopo 9 giorni di ricovero proprio nel giorno del mio sessantaquattresimo compleanno (…) Oggi è il giorno più bello della mia vita sono triste, felice, ...

