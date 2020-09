Grande Fratello Vip 5 quinta puntata: nominati, eliminato e scontri (Di martedì 29 settembre 2020) Emozioni, scontri e lacrime: questo è ciò che annuncia Alfonso Signorini sulla quinta puntata del Grande Fratello Vip 5, in onda lunedì 28 settembre 2020. Come anticipa il conduttore a inizio serata, non mancano le discussioni in Casa. In particolare, Franceska Pepe continua a rivestire un ruolo da protagonista nelle liti che avvengono nel reality. … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 29 settembre 2020) Emozioni,e lacrime: questo è ciò che annuncia Alfonso Signorini sulladelVip 5, in onda lunedì 28 settembre 2020. Come anticipa il conduttore a inizio serata, non mancano le discussioni in Casa. In particolare, Franceska Pepe continua a rivestire un ruolo da protagonista nelle liti che avvengono nel reality. … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

lucatelese : Ma secondo voi il presidente del più grande ente prdvidienziake d’Europa può guadagnare almeno quanto un autore del… - GrandeFratello : Un saluto speciale dal nostro Paolo Brosio... per lui, gli auguri più affettuosi da tutta la grande famiglia di Gra… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - elickzs : Ma voi che volete salvare a tutti i costi Adua e Massimiliano volete vedere il grande fratello o la seconda parte d… - luisa_chiari : RT @MaxRibaudo: Grande Fratello 90.000 tweet #PresaDiretta 4.000 tweet Non voglio più sentire discorsi di povertà o di protesta. C'è a ch… -