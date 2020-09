Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni sulla quinta puntata: concorrenti, ultime news (Di lunedì 28 settembre 2020) Questa sera, lunedì 28 settembre 2020, alle ore 21,30 su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini alla conduzione con Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le anticipazioni? Cosa succederà stasera? C’è Grande attesa per la puntata di oggi che, molto probabilmente, vedrà la prima eliminazione (se non teniamo conto dell’esclusione forzata di Fausto Leali). In nomination ci sono Fulvio Abbate, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra e Franceska Pepe. Chi uscirà? Il pubblico è ultimamente stufo dei contrasti tra Adua e Massimiliano riguardanti il loro passato e si teme che uno dei due possa ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 settembre 2020) Questa sera, lunedì 28 settembre, alle ore 21,30 su Canale 5 andrà in onda ladelVip. Alfonso Signorini alla conduzione con Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le? Cosa succederà stasera? C’èattesa per ladi oggi che, molto probabilmente, vedrà la prima eliminazione (se non teniamo conto dell’esclusione forzata di Fausto Leali). In nomination ci sono Fulvio Abbate, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra e Franceska Pepe. Chi uscirà? Il pubblico è ultimamente stufo dei contrasti tra Adua e Massimiliano riguardanti il loro passato e si teme che uno dei due possa ...

lucatelese : Ma secondo voi il presidente del più grande ente prdvidienziake d’Europa può guadagnare almeno quanto un autore del… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - zazoomblog : Grande Fratello Vip 2020 le anticipazioni sulla quinta puntata: concorrenti ultime news - #Grande #Fratello… - sugaxstrawberry : RT @ggirlaalmighty: Harry Styles nella sua villa in Italia mentre guarda il Grande Fratello e sente la sua canzone usata per l’entrata di G… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello, piccola televisione L'Espresso Morra e Adua commentano il gesto di Garko: “Brutto essere sorvegliati”

Il momento di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip 5 passerà alla storia, ma anche nella Casa se ne parla ancora. Tra Fulvio Abbate che continua a fare domande a cui Adua non può rispondere, e il ...

Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni sulla quinta puntata: concorrenti, ultime news

Questa sera, lunedì 28 settembre 2020, alle ore 21,30 su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini alla conduzione con Pupo e Antonella Elia, nei ruoli ...

Il momento di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip 5 passerà alla storia, ma anche nella Casa se ne parla ancora. Tra Fulvio Abbate che continua a fare domande a cui Adua non può rispondere, e il ...Questa sera, lunedì 28 settembre 2020, alle ore 21,30 su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini alla conduzione con Pupo e Antonella Elia, nei ruoli ...