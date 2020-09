Grande Fratello, crisi isteriche nella casa: gli inquilini perdono il controllo VIDEO (Di lunedì 28 settembre 2020) Grande Fratello Vip, crisi isteriche nella casa: gli inquilini perdono il controllo. Franceska Pepe continua a far litigare i concorrenti della casa più spiata d’Italia Franceska Pepe continua a rendere difficile la vita ai coinquilini della casa del Grande Fratello Vip. Oramai sono tutti contro di lei: anche Dayane Mello che era stata l’unica a … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 28 settembre 2020)Vip,: gliil. Franceska Pepe continua a far litigare i concorrenti dellapiù spiata d’Italia Franceska Pepe continua a rendere difficile la vita ai codelladelVip. Oramai sono tutti contro di lei: anche Dayane Mello che era stata l’unica a … L'articolo proviene da YesLife.it.

lucatelese : Ma secondo voi il presidente del più grande ente prdvidienziake d’Europa può guadagnare almeno quanto un autore del… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - davidemaggio : Ecco perchè il Grande Fratello andrebbe chiuso definitivamente #GFVIP - MeryPavoni : @lagirogia @Happy4Trigger @orporick Io la facevo con mio fratello, più grande di me, che non si faceva remore a men… - catesimonetta : RT @romanellialessa: Tanti auguri bello de papà 13 anni core mio Nun me diventà stronzo come tu fratello grande però -