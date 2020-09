Grande attrice italiana è morta, lutto nel mondo del cinema (Di lunedì 28 settembre 2020) Questo articolo Grande attrice italiana è morta, lutto nel mondo del cinema . Profondo lutto nel mondo del cinema e del teatro. A morire un personaggio molto apprezzato che lascia un vuoto incolmabile con la scomparsa. Sconvolge profondamente oggi un lutto nel mondo del cinema e del teatro, poiché si è appresa la tragica notizia della scomparsa di Rossella Serrato, attrice di Grande talento. Purtroppo non ci si … Leggi su youmovies (Di lunedì 28 settembre 2020) Questo articoloneldel. Profondoneldele del teatro. A morire un personaggio molto apprezzato che lascia un vuoto incolmabile con la scomparsa. Sconvolge profondamente oggi unneldele del teatro, poiché si è appresa la tragica notizia della scomparsa di Rossella Serrato,ditalento. Purtroppo non ci si …

SilvioGabis : RT @antojackie: in un “attimo” è calato il sipario, niente applausi, sono fischi e rumore, credevo di essere una grande attrice, invece ero… - twitti89 : RT @alemastronardif: Debutto boom per #LAllieva3 su #Rai1: la prima puntata conquista 4.334.000 spettatori per il 19,5% di share e vince la… - Maria19847032 : RT @alemastronardif: Debutto boom per #LAllieva3 su #Rai1: la prima puntata conquista 4.334.000 spettatori per il 19,5% di share e vince la… - iheartdakota : RT @alemastronardif: Debutto boom per #LAllieva3 su #Rai1: la prima puntata conquista 4.334.000 spettatori per il 19,5% di share e vince la… - comemusica : RT @antojackie: in un “attimo” è calato il sipario, niente applausi, sono fischi e rumore, credevo di essere una grande attrice, invece ero… -