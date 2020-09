GRAN FESTA A PAGANICA PER LA PRIMA MESSA DI DON GIANLUCA LEONE (Di lunedì 28 settembre 2020) Da Pinzolo la visita al paese natale di suo padre PAGANICA, Chiesa di Santa Maria del Presepe. Sullo sfondo Pizzo Cefalone del GRAN Sasso d’Italia.L’AQUILA – La comunità di PAGANICA ha accolto con gioia don GIANLUCA LEONE che da Pinzolo, in provincia di Trento, è sceso in Abruzzo per celebrare la sua PRIMA MESSA nel paese natale del padre Loreto. Ordinato il 12 settembre scorso dall’Arcivescovo di Trento Mons. Lauro Tisi, il 13 don GIANLUCA ha celebrato la sua PRIMA MESSA nella Chiesa di San Lorenzo a Pinzolo, con una corale partecipazione di popolo. Dieci giorni fa ha contattato don Dionisio Rodriguez, il parroco di PAGANICA, esprimendogli il desiderio di venire ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 28 settembre 2020) Da Pinzolo la visita al paese natale di suo padre, Chiesa di Santa Maria del Presepe. Sullo sfondo Pizzo Cefalone delSasso d’Italia.L’AQUILA – La comunità diha accolto con gioia donche da Pinzolo, in provincia di Trento, è sceso in Abruzzo per celebrare la suanel paese natale del padre Loreto. Ordinato il 12 settembre scorso dall’Arcivescovo di Trento Mons. Lauro Tisi, il 13 donha celebrato la suanella Chiesa di San Lorenzo a Pinzolo, con una corale partecipazione di popolo. Dieci giorni fa ha contattato don Dionisio Rodriguez, il parroco di, esprimendogli il desiderio di venire ...

L’AQUILA – La comunità di Paganica ha accolto con gioia don Gianluca Leone che da Pinzolo, in provincia di Trento, è sceso in Abruzzo per celebrare la sua Prima Messa nel paese natale del padre Loreto ...

