Governo pronto con la revoca ad Autostrade. I Benetton tentano la carta dello sconto

L'ultima proposta spunta a 48 ore dalla scadenza dell'ultimatum deciso da Giuseppe Conte. Nelle stesse ore in cui il Governo mette in fila tutti i passaggi che dalla revoca della concessione portano fino alla nuova gestione delle Autostrade. Eccola la proposta dei Benetton: uno sconto per l'acquisto di Autostrade. Dove per sconto si intende che chi compra - e l'amo è lanciato a Cassa depositi e prestiti - può farlo sottraendo dal prezzo iniziale il costo che potrebbe ritrovarsi a sostenere per i danni legati al crollo del ponte Morandi. In questo modo - è il ragionamento - non c'è la manleva, cioè l'esonero dalle responsabilità per i danni di quanto accaduto a Genova, che è quello ...

L'ultima proposta di Atlantia spunta a 48 ore dalla scadenza dell'ultimatum deciso da Giuseppe Conte. Nelle ore in cui l'esecutivo mette in fila la road map che porterebbe fino alla nuova gestione del ...

