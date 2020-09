Governo: Conte domani vedrà presidente Confederazione svizzera Sommaruga (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, domani incontrerà alle ore 10.40 a Palazzo Chigi la presidente della Confederazione svizzera Simonetta Sommaruga. Al termine dell'incontro sono previste dichiarazioni congiunte. Leggi su iltempo (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set. (Adnkronos) - Ildel Consiglio, Giuseppeincontrerà alle ore 10.40 a Palazzo Chigi ladellaSimonetta. Al termine dell'incontro sono previste dichiarazioni congiunte.

