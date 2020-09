Governo britannico: l’anticapitalismo è come l’antisemitismo, dev’essere bandito dalle scuole inglesi (Di lunedì 28 settembre 2020) Karl Marx, Karl Polany, e chissà quanti altri, banditi dall’insegnamento scolastico in Inghilterra. Almeno, questo dovrebbe essere l’effetto se si prendono alla lettera le linee guida del dipartimento per l’Istruzione, indirizzate giovedì scorso ad insegnanti e dirigenti scolastici e riprese dal quotidiano britannico The Guardian. Nel lungo documento l’anticapitalismo viene classificato come “posizione politica estrema”, al pari di antisemitismo, di chi si oppone alla libertà di espressione e/o approva attività illegali. Pertanto il Governo chiede alle scuole di non utilizzare materiali di organizzazioni che hanno espresso il desiderio di porre fine al capitalismo. “Le scuole, si legge nel documento, non dovrebbero in nessun caso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Karl Marx, Karl Polany, e chissà quanti altri, banditi dall’insegnamento scolastico in Inghilterra. Almeno, questo dovrebbe essere l’effetto se si prendono alla lettera le linee guida del dipartimento per l’Istruzione, indirizzate giovedì scorso ad insegnanti e dirigenti scolastici e riprese dal quotidianoThe Guardian. Nel lungo documento l’anticapitalismo viene classificato“posizione politica estrema”, al pari di antisemitismo, di chi si oppone alla libertà di espressione e/o approva attività illegali. Pertanto ilchiede alledi non utilizzare materiali di organizzazioni che hanno espresso il desiderio di porre fine al capitalismo. “Le, si legge nel documento, non dovrebbero in nessun caso ...

