Gossip News | Paolo Brosio ha il Covid | Gianni Sperti litiga con Armando ma…

Paolo Brosio ha il Covid, Gianni Sperti litiga con Armando

Paolo Brosio: Il giornalista avrebbe dovuto far parte del cast del GF, tuttavia aveva mancato l'appuntamento "per problemi di salute". Adesso, a distanza di poco più di una settimana, Brosio ha rivelato di aver contratto il coronavirus e di essere stato molto male; ha però aggiunto che ne è uscito. Gianni Sperti: Lo studio di Uomini e Donne è sempre ...

Vittorio Sgarbi durante Live Non è la D'Urso ha confermato la storia con Franceska Pepe ma ha anche raccontato di alcuni momenti di intimità. Vittorio Sgarbi conferma di aver avuto una storia con Fran ...

Nato il figlio di Rooney Mara e Joaquin Phoenix: si chiama River

Roma, 28 set. (askanews) - È nato il primo figlio di Joaquin Phoenix e Rooney Mara. Lo hanno chiamato River, in onore del defunto fratello ...

Vittorio Sgarbi durante Live Non è la D'Urso ha confermato la storia con Franceska Pepe ma ha anche raccontato di alcuni momenti di intimità. Vittorio Sgarbi conferma di aver avuto una storia con Fran ...

Nato il figlio di Rooney Mara e Joaquin Phoenix: si chiama River

Roma, 28 set. (askanews) - È nato il primo figlio di Joaquin Phoenix e Rooney Mara. Lo hanno chiamato River, in onore del defunto fratello ...