Gorilla attacca dipendente allo Zoo di Madrid | è grave

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 28 settembre 2020) Zoo diunache era entrata nella gabbia per dare da mangiare all’esemplare, un maschio di 29 anni. Paurazoo di, dove unhato unache gli stava dando da mangiare. La donna ha riportato unaferita alla testa e fratture alle braccia. Come riferito dai media, si trova in ospedale in gravi condizioni. L’animale &e; stato anestetizzato e portato nel suo dormitorio, dove si sarebbe calmato.aggrediscezoo diStando a quanto riferito dalla stampa spagnola, la, una donna di 46 anni, ...